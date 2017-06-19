أعلن السيناتور الجمهوري البارز، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ماكين، أنه «حان وقت تغيير النظام في إيران من أجل تحقيق تطلعات الشعب الإيراني»، منددا بتدخلات نظام طهران ودعمه للإرهاب في المنطقة.

وقال ماكين، عقب جلسة للكونغرس حول إيران، حضرها رضا بهلوي ابن الشاه الإيراني السابق، مساء امس الأول، إن «قضية تغيير النظام أمر بالغ الأهمية»، وإن «الوقت قد حان لتحقيق ديموقراطية فعالة، وبناء مجتمع حر ومنفتح في إيران»، وفق موقع «تقاطع» الإيراني المعارض.

كما اعتبر أن إقامة إيران ممرا يمتد من طهران إلى لبنان أمر خطير، منتقدا إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في تعاملها مع النظام الإيراني بالقول: لقد فشلت إدارة أوباما في الدفاع عن الديموقراطية والحرية.

ولفت السيناتور الجمهوري إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة ستعمل مع الجميع في هذا الصدد، في إشارة إلى انتهاج الإدارة الأميركية الجديدة أسلوبا جديدا مع إيران.

إلى ذلك، بدأت امس تدريبات عسكرية مشتركة بين سفن حربية إيرانية وصينية في مياه الخليج، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (إرنا).

وتجري التدريبات العسكرية المشتركة من شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان، بمشاركة مدمرة طراز «البرز» ومروحية و700 من كوادر القوة البحرية للجيش الإيراني ومجموعة من السفن الحربية الصينية التي رست يوم الخميس الماضي في المنطقة الاولى للقوة البحرية الايرانية في مينا بندر عباس وتضم مدمرتين وسفنا لوجستية ومروحية بقيادة الادميرال شن ها أو.

وشارك الصينيون المقيمون في إيران في مراسم استقبال المجموعة البحرية الصينية رافعين العلمين الايراني والصيني.