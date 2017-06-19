عينت كوريا الجنوبية أمس ديبلوماسية دولية مرموقة في الأمم المتحدة لتصبح أول سيدة تتولى حقيبة وزيرة الخارجية في البلاد، وستكون مهمتها الحد من التوتر المتصاعد حول الطموحات النووية للجارة الكورية الشمالية. وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، قرارا بتعيين كانغ كيونغ ـ وا وزيرة للخارجية، رغم الاعتراضات القوية التي أبدتها المعارضة في البرلمان. وشغلت كيونغ ـ وا (62 عاما) منصب نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كما عملت كمساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية قبل أن تصبح كبيرة مستشاري الأمين العام الحالي انطونيو غوتيريس.