اعلنت الشرطة البريطانية ان شاحنة صغيرة دهست ليل الاحد الاثنين جمعا من المارة في شمال شرق لندن ما اسفر عن سقوط "العديد من الجرحى"، مشيرة الى انها اعتقلت شخصا.



وقالت الشرطة في بيان انه "تم استدعاء الشرطة إثر ورود انباء عن اصطدام شاحنة بجمع من المارة". واضافت "هناك عدد من الجرحى" و"تم اعتقال شخص".



وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها "أرسلت فرقاً عدة الى (مكان) الحادث على طريق سيفن سيسترز".



ووفقا لمجلس المسلمين، المنظمة التمثيلية لمسلمي بريطانيا، فإنّ الاصطدام حصل أمام مسجد.



وقال المجلس على تويتر "تبلّغنا بأن شاحنة صغيرة صدمت المصلين عند خروجهم من مسجد فينسبوري بارك. نصلي للضحايا".



وكتبت سينتيا فانزيلا التي كانت شاهدة على ما حصل، على تويتر "من الرهيب رؤية شرطيين يقومون بإنعاش قلوب اشخاص ممدّدين ارضا في محاولة يائسة لانقاذهم".



وقال الشاهد ديفيد روبنسون (41 عاما) الذي وصل الى المكان بعد الحادث، لفرانس برس "رأينا أشخاصا كثيرين يصرخون، والعديد من الجرحى".



واضاف "يبدو ان المسجد كان هو الهدف".



وقال شاهد اخر يبلغ 19 عاما رفض كشف اسمه، انه رأى "عربة فان بيضاء على متنها ثلاثة اشخاص".