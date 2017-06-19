أعلن متحدث باسم الرشطة البريطانية عن سقوط قتلى وجرحى إثر قيام سيارة بدهس عدد من المارة قرب مسجد فنزبري بارك، الذي يعرف باسم المسجد الكبير شمالي لندن.



وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان الضحايا من المسلمين الذي تعرضوا للدهس اثناء خروجهم من المسجد بعد اداء صلاة التراويح او اثناء تناولهم وجبة السحور قرب المسجد.



واشارت الى مقتل 4 اشخاص على الأقل.



وقال المتحدث ان الشرطة "تتعامل مع حادث كبير بشارع سيفن سيسترز" وانها اعتقلت الجاني الذي تشير تقارير اعلامية انه "يميني عنصري معاد للمسلمين".



وقامت الشرطة بتطويق مكان الحادث.