قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن حادث الدهس أمام المسجد الكبير شمالي لندن، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، يتم التعامل معه باعتباره "هجومًا إرهابيًا محتملًا".

وأفاد بيان صادر عن ماي صباح اليوم الإثنين، أنها ستترأس اليوم اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ الأمنية المعروفة باسم "الكوبرا" بالحكومة لبحث الهجوم.

وقالت الشرطة البريطانية في وقت سابق، إن "شاحنة صغيرة صعدت بعد منتصف الليل على الرصيف أمام مسجد فنزبري بارك، الذي يعرف باسم المسجد الكبير شمالي لندن، ودهست عددًا من المارة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، نقل 8 منهم إلى 3 مستشفيات مختلفة، في حين عولج اثنان آخران من جراح طفيفة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الضحايا اللذين تعرضوا للدهس كانوا من المسلمين، بعضهم كان خارجًا من المسجد بعد أداء صلاة التراويح، والبعض الآخر كان يتناول وجبة السحور قرب المسجد.

وقالت الشرطة إن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الهجوم، وأنه تم اعتقال سائق السيارة (48 عامًا)، ونقله إلى المستشفى كإجراء احترازي، وأعلنت الشرطة أنه سيتم تقييم صحته العقلية، وسيبدأ التحقيق معه بعد خروجه من المستشفى.

وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، هارون خان، في تصريحات للصحفيين، إن المهاجم تعمد استهداف المسلمين الخارجين من صلاة التراويح.

وقال شهود عيان إن سائق الشاحنة "رجل إنجليزي أبيض"، وصاح خلال قيامه بدهس المارة قائلًا "سأقتل المسلمين"، وتمكن المتواجدون في المكان من احتجازه ومن ثم اعتقلته الشرطة.

وأشارت تقارير اعلامية أن الجاني "يميني عنصري معاد للمسلمين".