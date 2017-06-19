أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ سلمان الحمود، مساء أمس، تسليم شهادة مشغل جوي لشركة الخطوط الوطنية من مطار الكويت الدولي والتي ستكون ناقلاً وطنياً رديفاً للمشغلين الوطنيين في دولة الكويت.

وأعرب الشيخ سلمان في كلمة خلال حفل توقيع اتفاقية التشغيل لشركة (الوطنية للطيران) مع الطيران المدني عن أمله بنجاح أعمالها الجديدة وأن تكون رافدا أساسيا في سوق النقل التجاري في دولة الكويت.

وأكد حرص الدولة واهتمامها البالغ بتطوير سوق النقل التجاري في الكويت وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك سواء من خلال تطوير التشريعات المطلوبة في صناعة النقل الجوي أو من خلال تطوير مرافق مطار الكويت الدولي.

وقال ان الادارة العامة للطيران المدني أولت اهتمامها بمطار الكويت الدولي كمرفق حيوي حيث "حرصنا على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب خلال موسم الصيف الحالي باستحداث بعض الاجراءات من أجل تسهيل الحركة وانسيابية المرور بشكل عام".

وقال "اننا نتطلع اليوم الى اعتماد منهجية جديدة لادارة وتشغيل مبنى الركاب المساند الجديد من خلال استقطاب خبراء عالميين وشركات من الفئة الأولى متخصصة في ادارة وتشغيل المطارات العالمية وذلك بهدف تحسين الخدمة وفق مفاهيم الجودة الشاملة المعتمدة في صناعة الطيران".