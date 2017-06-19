قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، إن البحرية ضبطت زورقا محملا بالأسلحة كان يقترب من منصات حقل المرجان النفطي في الخليج مساء يوم الجمعة.

وأضافت أن زورقين آخرين كانا يقتربان أيضا من حقل المرجان تمكنا من الفرار بعدما أطلقت البحرية طلقات تحذيرية.

وذكرت الوكالة في خبر مقتضب أن الزورق المحتجز كان محملا بالأسلحة "من أجل هدف تخريبي".

ولم تفصح الوكالة عن جهة تسجيل الزوارق أو جنسية أفراد أطقمها لكنها قالت دون تعقيب إن الزوارق كانت تحمل أعلاما باللونين الأبيض والأحمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان احتجاز الزورق له علاقة بحادث بحري وقع في الخليج يوم الجمعة وأوردته وسائل الإعلام الإيرانية.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية قالت يوم السبت إن حرس الحدود السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني في الخليج يوم الجمعة وقتل صيادا. وأضافت أن القارب كان واحدا من قاربي صيد إيرانيين في الخليج انحرفا بعيدا عن مسارهما بسبب الأمواج.