قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرينين إن الكتلة الأوروبية ستعرب خلال اجتماع لوزراء خارجيتها اليوم الاثنين عن تأييدها لجهود الوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي.

وقالت موغيريني في تصريح للصحفيين، "ندعم بشدة جهود الوساطة الكويتية ونتوقع اليوم من وزراء خارجية دول الاتحاد الإعراب عن عزم الاتحاد الأوروبي دعم أصدقائنا وإخواننا من الكويت في هذا المسعى الصعب.. هم بحاجة إلى دعمنا ونحن على استعداد لذلك".

وأكدت أنها "على اتصال يومي" بوزراء خارجية كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر لمتابعة التطورات في هذا الشأن.

وشددت على أهمية حل التوتر عبر الحوار المباشر والابتعاد عن التصعيد وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مصالح مباشرة مع دول الخليج وهي مرتبطة بالتعاون فيما بينهم.

وأضافت "انهم جمعيا شركاؤنا في الحرب ضد الإرهاب وهم جميعا شركاؤنا في مجال الاقتصاد ولكنهم جميعا شركاؤنا أيضا في محاولة تسوية عدد من أزمات المنطقة".

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقرر في لوكسمبورغ اليوم قضايا متعددة تتضمن التطورات الخليجية وسبل مكافحة الارهاب ومستجدات الوضع في العراق والتعاون بين الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) بالاضافة الى ازمة الهجرة والمهاجرين.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زار في إطار جهوده لرأب الصدع الخليجي كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث استقبل سموه بحفاوة كبيرة وأجرى محادثات جيدة وأخوية ولقي ترحيبا كبيرا من الجميع.