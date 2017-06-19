أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في لقاء مع صحافيين في باريس أن عزل قطر "قد يستمر سنوات".

وقال قرقاش الذي قطعت بلاده إلى جانب السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها ب"دعم الإرهاب"، قال: "نراهن على الوقت.. لا نريد التصعيد، نريد عزلها".

وأكد قرقاش أن قطر ليست تحت الحصار لكن العزلة التي يفرضها جيرانها عليها قد تستمر لسنوات، لافتا إلى أنهم بصدد الانتهاء من إعداد قائمة شكاوى ضدها في غضون أيام.

وتأمل قرقاش من تركيا أن تتحلى بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضد قطر.