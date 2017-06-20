اعلن فريق التلسكوب الفضائي "كيبلر" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اكتشاف 219 كوكباً جديداً خارجاً عن النظام الشمسي من بينها عشرة كواكب حجمها قريب من حجم الأرض قد تكون قابلة للسكن لاحتمال وجود مياه سائلة على سطحها.

وقد رصد "كيبلر" حتى الآن ما مجموعه 4034 كوكبا خارجا عن النظام الشمسي من بينها 2335 أكدت وجودها تلسكوبات أخرى.

وحجم 50 من هذه الكواكب قريب من حجم كوكب الأرض وتقع على مسافة من نجمها تجعلها قابلة للسكن من بينها الكواكب العشر الجديدة.

وقد ثبت وجود اكثر من 30 من هذه الكواكب الشبيهة بالأرض.

وأوضحت سوزان تومسون احد العلماء الأعضاء في فريق "كيبلر"، "هذه الجردة الدقيقة هي الأساس العلمي الذي سيسمح بالرد مباشرة على احد اكثر الأسئلة أهمية في مجال علم الفلك إلا وهو معرفة عدد الكواكب الشبيهة بالارض في مجرة" درب التبانة.

واتى الاعلان عن اكتشاف الكواكب الاخيرة على هامش مؤتمر "فورث كيبلر اند كاي2 ساينس" المنعقد خلال الاسبوع الراهن في مركز ايمز للبحث التابع للناسا في كاليفورنيا.

واطلق كيبلر العام 2009 وانتهت مهمته الاساسية العام 2013 بسبب عطل في اجهزة الجيروسكوب على متنه. وقد تابع التلسكوب 150 الف نجمة في كوكبة الدجاجة.