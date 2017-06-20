قالت الشرطة الفلبينية اليوم الثلاثاء، إنها تتحرى تقارير عن احتمال تخطيط متشددين لتفجيرات في العاصمة مانيلا لكن ليس لديها تأكيد لأي مخطط.

وناشدت الشرطة المواطنين ألا يقلقوا من تقرير مسرب للشرطة عن هجمات محتملة.

والشرطة في مانيلا في حالة تأهب عالية منذ أن نشب القتال الشهر الماضي بين الجيش ومتشددين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة ماراوي بجنوب الفلبين.

وقال مدير الشرطة في مانيلا أوسكار ألبايلدي لمحطة (إيه.إن.سي) التلفزيونية "لا توجد تأكيدات من أي نوع لأي هجوم إرهابي في مانيلا".

وجاء تصريح ألبايلدي في معرض رده على القلق بشأن تقرير مسرب لمخابرات الشرطة يحذر من تفجيرات وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن التقرير صحيح لكنه يحتوي على معلومات أولية يجب أن يتم توزيعها على وحدات الشرطة للتحري والتأكد من صحتها.