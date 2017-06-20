وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه بمدينة روساريو الأرجنتينية أمس الاثنين برفقة عائلته لوضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات الخاصة بحفل زفافه، المقرر إقامته في 30 يونيو الجاري.

ووصل ميسي إلى مطار روساريو قادما من مدينة برشلونة الأسبانية على متن طائرة خاصة برفقة صديقته وزوجته المستقبلية، أنتونيلا روكوزو، وولديهما.

وغادر ميسي المطار مع أسرته في سيارة والده الذي جاء للمطار ليقله إلى منزله في المدينة الأرجنتينية الصغيرة.

وقال رودريجو الشقيق الأكبر لميسي في تصريحات للصحافة خلال تواجده في المطار: "لا أعرف شيئا عن الحفل، يمكنني القول أن ليونيل سعيد ونحن

نسانده".

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في فندق سيتي سنتر بروساريو، الذي يقع في وسط المدينة، التي تبعد 300 كيلومتر شمالي العاصمة الأرجنتينية بوينس

آيرس.

وبالإضافة إلى عائلته وزملائه في نادي برشلونة الأسباني والمنتخب الأرجنتيني، دعا ميسي بعض من أصدقاء طفولته إلى حفل الزفاف.