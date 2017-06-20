قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية اليوم الثلاثاء، إنه لم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة ، في بيان لها اليوم ردا على ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول استخدام مسمى المدينة الإعلامية السعودية، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مسؤولة عن إصدار ترخيص المدينة الإعلامية ولم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية في المملكة.

وأضافت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بمساءلة من تثبت مخالفته الأنظمة والأوامر السامية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وكانت وسائل الإعلام السعودية تحدثت خلال الأيام الماضية عن بدء العد التنازلي لإطلاق أضخم شبكة قنوات سعودية عربية رياضية (بي.بي.إس

سبورتس)، في ظل السعي لوضع حد لسياسة احتكار دولة قطر للبطولات العالمية والقارية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت".