المنامة - وكالات: أفادت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها على موقع «تويتر» امس، باعتقال عدد من المشتبه بهم فيما يتصل بالانفجار الذي وقع مساء الاحد الماضي في قرية الدراز واسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين.



ولم تكشف السلطات البحرينية عن أسماء وجنسيات وعدد المشتبه بهم المعتقلين. من جهة اخرى، صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين بأنه تم العثور على جثة بمزرعة في قرية الحجر امس الاول، تشير إلى أن سبب الوفاة انفجار قنبلة.



وأشار إلى أن أعمال البحث والتحري جارية للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، لافتا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة.