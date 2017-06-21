عواصم - وكالات: شرعت إسرائيل، أمس، في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي الضفة الغربية ستكون الأولى منذ العام 1992.

وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع بدء المبعوث الأميركي للسلام، جيسون غرينبلات، زيارة إلى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحافي: «بدأ العمل على الأرض، كما وعدت، لإقامة تجمع سكاني جديد لسكان عامونة».

وأضاف: «بعد عشرات السنين، من حقي أن أكون أول رئيس وزراء يبني مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وتابع: «لم تكن ولن تكون هناك حكومة أفضل للمستوطنات من حكومتنا».

وصادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية في الضفة الغربية على خطة إقامة مستوطنة جديده سيطلق عليها (أميخاي).

وستستوعب المستوطنة الجديدة عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في شهر فبراير الماضي من مستوطنة «عامونة» في وسط الضفة.

وتقام المستوطنة الجديدة في وسط الضفة الغربية وتضم 102 وحدة استيطانية.

ويأتي الشروع باقامة هذه المستوطنة بالتزامن مع بدء مبعوث الرئيس الأميركي للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للبحث في سبل استئناف المفاوضات.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.