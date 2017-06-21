أعلن الصحفي السعودي في قناة الجزيرة، علي الظفيري، استقالته من القناة "طاعة لله وولاة الأمر وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه".

وكتب الظفيري على حسابه في تويتر:"طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك".

ويأتي قرار الظفيري، الذي اشتهر بتقديم عدد من برامج الجزيرة، منها "في العمق"، و"المقابلة"، بعد ما يقارب أسبوعين على إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وقد غادر عدد من الإعلاميين السعوديين قنوات الجزيرة، كالمعلّق السعودي فهد العتيبي.

وبقي الظفيري على خط الحياد عدة أيام من اندلاع الأزمة، وكان قد كتب: "أزمة وتنتهي بإذن الله وبحكمة من بيدهم الأمر ونبقى إخوة وأهل وأحباب وتعود المياه لمجاريها بين الرياض والدوحة وأبوظبي.. حفظ الله الخليج".