أعلنت النيابة العامة البلجيكية أن منفذ الهجوم في محطة بروكسل للقطارات مغربي الجنسية وعمره 36 عاما.

وكانت ذكرت وسائل إعلام بلجيكية اليوم الأربعاء، إن السلطات المحلية أعادت فتح محطة القطارات المركزية في بروكسل التي كانت مسرحا لهجوم فاشل الليلة الماضية.

وأوضحت التقارير الأولية أن المهاجم يبلغ من العمر 36 عاماً وهو من منطقة (مولينبيك) التي كانت موطناً لمنفذي هجمات باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016 ، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تجري حاليا عملية بحث في المنطقة.

ورجحت التقارير أن المهاجم خطط للعملية بمفرده إلا أن السلطات الامنية لا تزال تحقق في هذا الامر.

يذكر ان انفجارا صغيرا وقع في احدى القاعات الرئيسية لمحطة القطارات المركزية في بروكسل مساء امس الثلاثاء الا ان الشرطة تمكنت من اطلاق النار على المهاجم الذي توفي على الفور دون وقوع ضحايا.

وابقت السلطات الامنية البلجيكية مستوى التأهب للهجمات "الإرهابية" عند المستوى الثالث من اربعة مستويات.