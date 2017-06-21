حنان عبد المعبود

كشف رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المدير العام عيسى الكندري، عن قرب الانتهاء من إعداد لوائح التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية والعاملين فيها، والأغذية المستوردة والتفتيش على الأغذية، مؤكدا أن هذه اللوائح تمثل استكمال الهيئة لنقل جميع اختصاصاتها من الجهات الحكومية المعنية.

جاء هذا في تصريح للكندري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الهيئة في منطقة صباح السالم، وقال" إن الهيئة ستعمل على إنشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية المستوردة في المنافذ البرية والجوية والبحرية وإنشاء مختبرات في المناطق الزراعية في البلاد لفحص المنتجات المحلية سواء في الوفرة أو العبدلي أو الصليبية ."

وأشار إلى أن الهيئة قامت منذ تعيين مجلس إدارتها بإعداد لائحة مختبرات فحص الأغذية، ولوائح التغذية ، والمواصفات والمقاييس ، ومسالخ المواشي والدواجن ، واللائحة الداخلية لتنظيم عمل مجلس الإدارة.