أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء، عن محاولة لاختراق موقعها الإلكتروني الرسمي وفتح تحقيق للتأكد من صحة ما نشرته مجموعة قرصنة شهيرة حول سرقة مستندات رسمية.

وقالت الوزارة في بيان انها ابلغت السلطات المعنية بمحاولة اختراق موقعها مساء امس الثلاثاء والتي بادرت بدورها باجراء تحريات ما زالت جارية لاكتشاف حقيقة ما حدث بالاعتماد على دعم فنيي الوزارة.

وردا على تعليقات ساخرة و"غير مقبولة" من قبل بعض الصحف اوضح البيان ان "كل فاتورة لدى الوزارة تمت مراجعتها بدقة وتلبي جميع معايير العمل الاداري المشروعة".