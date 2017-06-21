وصل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، الدكتور حيدر العبادي، والوفد المرافق إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية حيث عزف خلالها السلامان الجمهوري العراقي والوطني الكويتي.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف فيصل الحجي وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.