أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 18.37 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6765 نقطة و4.29 نقطة للوزني و11.35 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 12.4 مليون دينار كويتي (نحو 40.5 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 45.3 مليون سهم تمت عبر 2056 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(امتيازات) و(وطني) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(يوباك) و(ايفا فنادق) و(امتيازات) و(الديره) الأكثر ارتفاعا.