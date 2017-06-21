صعدت بورصة السعودية بنحو كبير، خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد صدور مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وإعفاء الأمير محمد بن نايف من المنصب.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي "تأسي" بنسبة 4.28 بالمائة، بمكاسب جاوزت 297 نقطة ليبلغ مستوى 7250.27 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ مطلع العام الجاري.

وخيّم اللون الأخضر على غالبية الأسهم المتداولة وتصدّرها "البنك الأهلي التجاري" بنسبة 9.92 في المائة، و"سامبا المالية" بنسبة 8.87 في المائة، و"أسواق العثيم" بنسبة 8.36 قي المائة، و"المراعي" بنسبة 8.22 بالمائة، و"البنك السعودي البريطاني" بنسبة 7.41 بالمائة.<br>

وقال أسامة السدمي، محلل أسواق المال السعودية، في اتصال هاتفي مع الأناضول "هناك حالة تفاؤل كبيرة في السوق، بعد اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد".