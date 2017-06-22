31 من أصل 34 من أعضاء هيئة البيعة يؤيدون تعيين ولي العهد

عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية.. وإعادة جميع البدلات لموظفي الدولة

أوامر ملكية بتعديل النظام الأساسي للحكم بأن «لا يكون ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا أمس، قضى بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد.



وقضى الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، بحسب الأوامر الملكية التي اوردتها وكالة الانباء السعودية «واس». وجاء في الأمر الملكي «أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية. ثانيا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد، وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى». واضاف الامر الملكي أن القرار جاء «بناء على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية (31) من (34).

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود



وعملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضمانا - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي».



كما أصدر خادم الحرمين سلسلة من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي: تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».



واشتملت الأوامر على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، واعفاء عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه.



كما تم إعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.وأمر خادم الحرمين بتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.



وكذلك بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.إلى ذلك، تم تعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وعبدالرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



وعين فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.كما تم تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة.



وتم تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.



كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.ووجه خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مبايعا ولي العهد الجديد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان

محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان ولياً للعهد الرياض - واس: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليا للعهد وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح مساء امس. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن «صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بايع في قصر الصفا بمكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره وليا للعهد، داعيا الله عز وجل له التوفيق والعون والسداد». وذكرت «واس» أنه و«حرصا من خادم الحرمين الشريفين على راحة المواطنين ورغبة منه في التسهيل عليهم وحتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة، فقد وجه بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الجديد في صورة ارشيفية خلال رعايته لحفل تخريج طلبة كلية القيادة والأركان منظمة التعاون الإسلامي: له خبرة وحنكة ورؤية في إدارة شؤون المملكة هيئة كبار العلماء بالسعوديةترحب بتعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد الرياض - واس - وكالات: رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع. وقالت: إننا نرحب بهذا الاختيار الموفق لما عرف عن سموه الكريم من الحرص التام على خدمة دينه ووطنه وأمته، كما ننوه بتأييد هيئة البيعة لهذا الاختيار الموفق، وبمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك دليل على ما تحظى به المملكة، ولله الحمد، من اجتماع للكلمة ووحدة للصف سائلين الله تعالى لسمو ولي العهد العون والتوفيق فيما أوكل إليه ولي الأمر من مهمات جسام، وبإذن الله هو خير من يقوم بها. ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويبقيهما ذخرا للإسلام والمسلمين. في السياق نفسه، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع. ورفع الأمين العام للمنظمة د.يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح له بهذه المناسبة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على هذا الاختيار الموفق لما لسمو الأمير محمد بن سلمان من خبرة وحنكة ورؤية في إدارة شؤون المملكة العربية السعودية، ولما عرف عن سموه من التفاني في خدمة دينه ووطنه وأمته، ولحرصه في الدفع بخطوات أوسع وأعمق نحو العمل الاسلامي المشترك لما فيه صالح الأمة الإسلامية. وقال «إن النجاحات الداخلية والخارجية التي حققها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي كان آخرها النجاح الكبير الذي حققته القمة العربية الإسلامية في الرياض، جعلت منه رجل المرحلة». ودعا د.العثيمين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهما في خدمة الدين والوطن والأمة الإسلامية.

السعودية تمدد عطلة عيد الفطر أسبوعاًلتنتهي في 15 شوال بدلا من السابع منه

دبي - رويترز: قالت وكالة الأنباء السعودية امس إن المملكة مددت إجازة عيد الفطر أسبوعا لتنتهي في 15 شوال بدلا من السابع منه.

جاء الإعلان ضمن مراسيم الملكية التي صدرت امس الأول، وعادة ما يحصل الموظفون في القطاع الحكومي على إجازة عشرة أيام بمناسبة العيد.

وقالت الوكالة «رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين.. فقد وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15/10/1438 هجرية.

«#أبايع محمد بن سلمان ولياً للعهد».. هاشتاغ يتصدر الترند في السعودية

الرياض - أ.ش.أ: غرد السعوديون في أرجاء المملكة بعد أن صدر صباح امس الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي لمبايعة الأمير الشاب، مطلقين هاشتاغ # «ابايع محمد بن سلمان وليا للعهد» ليصبح بعد فترة قصيرة الترند المتصدر. وذكرت قناة «العربية» الإخبارية أن هذا الوسم حمل إلى جانب وسم #محمد بن سلمان وليا للعهد - عبارات المبايعة والسمع والطاعة.



واستشهد المبايعون بالإنجازات الكثيرة التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، وأيضا ما يتميز به من الحنكة والإدارة الاقتصادية، كما تمنوا له التوفيق والسداد والخير والاستقرار للبلاد.

دول عربية تهنئ: اختيار حكيم يسهم في تعزيز دور المملكة

عواصم ـ العربية نت ـ وكالات: بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

وتمنى الشيخ خليفة لولي العهد السعودي التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالمناسبة نفسها سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه في أداء مهامه وأعماله.

وقال الشيخ محمد بن زايد «ستبقى الإمارات الأخ والصديق والشريك للسعودية في مواجهة تحديات المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها وبشراكة خيرة نحو المستقبل».

وغرد الشيخ محمد بن راشد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «نبارك لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اختياره وليا للعهد بالمملكة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، سائلين المولى أن يعينه ويوفقه ويسدده».

وأضاف «ونبارك لشعب المملكة هذا الاختيار، متمنين لهم الخير والازدهار والاستقرار وسائلين الله أن يعين الأمير محمد في خدمة بلاده وخدمة الإسلام والمسلمين».

من جانبه، هنأ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأمير محمد بن سلمان اختياره وليا للعهد.

وهنأ أيضا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في اتصال هاتفي.

وأعرب الملك عبدالله خلال الاتصال عن تمنياته لولي العهد بالتوفيق والسداد لمواصلة عطائه في خدمة وطنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تمتينها والارتقاء بها في المجالات كافة.

هذا، وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وهنأ ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد.

فيما هنأ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد.

وأيضا، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأعرب في برقية بهذا الخصوص، عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، وعن ثقته العالية بأن «هذا الاختيار الحكيم سيسهم في تعزيز دور المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

كما أرسل محمود عباس برقية تهنئة للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه وليا للعهد، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن تمنياته للمملكة العربية السعودية، «بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».

كما هنأ سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد.

الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله

ماذا قال الملك عبدالله للأمير محمد بن سلمان قبل سنوات؟ العربية. نت: تداول نشطاء على وسائل التواصل مقطعا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله يرحمه الله، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

حيث وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء. وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: «الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية».

المؤشر سجل أعلى مكاسب يومية منذ 25 أغسطس 2015

قفزة «قياسية» للسوق مع تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد

دبي - العربية نت: رحبت مؤشرات سوق الأسهم السعودية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة، حيث حققت مكاسب قوية في تعاملات امس الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بمستقبل السوق والاقتصاد السعودي، بعد قيام مؤسسة مورغان ستانلي بضم سوق السعودية لقائمة المراقبة تمهيدا لضم محتمل للسوق لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة العام المقبل.

ويتفاءل المستثمرون بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية، خاصة أنه نجح في وضع رؤية المملكة 2030، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وقفز المؤشر بنسبة 5.5%، إلى مستوى 7334 نقطة، بتداولات نشطة بلغت قيمتها بنهاية التعاملات 9.7 مليارات ريال.

وبتخطي تداولات السوق السعودية حاجز 9.6 مليارات ريال، تعتبر الأعلى منذ 25 أبريل 2016.

وتعتبر مستويات المؤشر الرئيسي للسوق السعودي هي الأعلى منذ 2 ديسمبر2015، في حين أن مكاسبه الحالية هي الأعلى منذ 26 أغسطس 2015.

ومن بين أبرز 3 أسباب قادت لتحقيق هذه المكاسب القوية، التغيير السلس الذي تم في السعودية، والذي عادة ما تتجاوب معه الأسواق بشكل قوي، بالإضافة إلى ضم سوق السعودية لقائمة المراقبة في MSCI.

الخبر الثالث الذي انعكس إيجابا على سوق الأسهم السعودية القرارات المتعلقة بإعادة صرف البدلات لموظفي الحكومة السعودية بأثر رجعي، ما يعني استفادة عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق من القرار، مع إمكانية أن تدخل جزء من هذه السيولة في السوق.

وأضافت مؤسسة MSCI أن سوق الأسهم السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط تمت إضافتها إلى قائمة المراقبة من أجل ترقية محتملة العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتتوج مجهودا كبيرا من قبل منظمة أسواق المال في السعودية عبر حزمة من التغييرات في الأنظمة والقواعد بما في ذلك فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتغيير زمن التسوية ليكون T+2 بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقد تزامنت هذه الإجراءات مع إطلاق رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، اللذين يستهدفان بالأساس تنويع موارد المملكة بعيدا عن النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تقوم MSCI باستطلاع رأي المستثمرين المؤساستيين الدوليين حول خبرتهم العملية في الوصول إلى سوق السعودية، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الجهات المنظمة للسوق.

كيف حققت إرادة محمد بن سلمان نقلة لاقتصاد السعودية؟

العربية نت: منذ تعيينه في مناصب ولي ولي العهد ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، أظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إرادة كبيرة في إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي.

في شهر ابريل من العام الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030، حيث شملت هذه الرؤية إصلاحات تنموية واقتصادية، واعتمدت خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.

وحينها بدأ العمل على تكوين اقتصاد وطني جديد، فأعلنت السعودية أنها تنوي طرح 5% من أصول عملاقها البترولي أرامكو، وأنها ستؤسس أكبر صندوق سيادي في العالم، الأمر الذي سيعطيها دفعة مالية وقدرة على الاستثمار، وفي النتيجة تحويل اعتماد عائداتها على البترول إلى اعتماده على الاستثمار.

وضمن رؤية السعودية 2030 بدأت السعودية تعلن تدريجيا عن برامج لتنفيذها، ويبدو أن الأمير الشاب عازم فعلا على تحقيقها بما يضمن التنمية الاقتصادية، والكفاءة التنظيمية والإدارية، في وقت يشكل الشباب نصف سكان السعودية.



وبعد مرور عام على إعلان السعودية 2030 بات من الواضح أن المملكة مصممة على الاستفادة من مواردها كافة، وهي عازمة على الانتقال باقتصادها نحو المستقبل، فأعلنت عن استراتيجيتها الصناعية بعد شهور من افتتاح مشروع رأس الخير الذي دشن عصر الصناعات التعدينية الجديد على أراضيها، وأعلنت أيضا عن عزمها تفعيل الخصخصة في القطاع الحكومي للدفع بمستويات أدائه.

كما بدأ صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ صفقات استثمارية نوعية فاجأت العالم، وحولت الأنظار إلى قدراته كلاعب جديد في عالم الاستثمار.

نتائج هذه التغييرات بدأت في الظهور للعلن قبل فترة قصيرة أعلنت فيها السعودية عن تراجع العجز في ميزانيتها، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو عصر ما بعد النفط.

محمد بن سلمان خلال 1000 يوم حتى ولاية العهد.. بالصور

العربية نت: منذ تقلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مناصب عليا في الحكومة السعودية لم يهدأ في عاصفة من العمل والزيارات والشراكات وبناء الاقتصاد ولقاء رؤساء الدول وقادة الدفاع وأساطين الاقتصاد وملاك الكيانات الاقتصادية.

وبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كوزير للدفاع بأول عملية له في الانطلاق بعاصفة الحزم التي تشهد تأمين الحدود الجنوبية للسعودية من تعرض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ولم يغفل الأمير محمد بن سلمان بناء التحالفات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة في سبيل إبقاء مصالح المملكة وحدودها الإقليمية في مأمن من كل الأحداث المحيطة بها.

الزيارات السياسية

تحرك محمد بن سلمان خلال 1000 يوم إلى أكثر من 70 زيارة في كل أرجاء الأرض في زيارات مجدولة، فتارة للصين واليابان وروسيا، وتارة لأميركا، وتارة يرتب زيارات لوفود رسمية للرياض والالتقاء بها.

وتعد القمم الثلاث التي عقدت في الرياض أحد الأعمال التي يقف خلفها الأمير محمد بن سلمان، حيث عقدت قمة سعودية أميركية، وأخرى خليجية أميركية، وثالثة عربية إسلامية أميركية، بحضور عدد من الرؤساء من مختلف دول العالم بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الاقتصاد

لم يغفل الأمير محمد بن سلمان الجانب الاقتصادي وهو يترأس المجلس الاقتصادي التنموي، وكانت هناك تحركات من قبل رئيس المجلس الاقتصادي نحو الشركات العالمية لجلب مزيد من الصناعات والاستثمارات نحو المملكة.

وكانت جولات الأمير محمد بن سلمان التي شملت الشركات العالمية في مجالات متعددة، من بينها تويتر وفيسبوك وجنرال موتورز وعدد من الشركات الأميركية وكذلك الشركات اليابانية والصينية على حد سواء.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الامريكي ترامب ومع الرئيس الروسي الأمير محمد بن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية

الأمير محمد بن سلمان مع رئيس تويتر

الأمير محمد بن سلمان مع بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التنفيذي لفيس بوك مارك زوكربرغ

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما

الأمير محمد بن سلمان مع احدى الشخصيات الأممية

صانع التحالفات لتحقيق الاستقرار

العربية.نت: يعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الجديد، مهندس الرؤية السعودية وقائد التحالفات الذي لمع نجمه منذ توليه مناصب قيادية توجها بولاية العهد لحكم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

محمد بن سلمان الذي أدى تعليمه العام في السعودية وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى السعودية في نتائج الثانوية العامة، عشق التحدي والنجاح منذ بدايته ليكمل دراسته الجامعية في القانون من جامعة الملك سعود محققا الترتيب الثاني على دفعته.

النشاط والمنجزات

مع بداية دخول الأمير محمد بن سلمان في المناصب السياسية في طاقم الحكومة في السعودية، تم تعيينه في أبريل 2007، مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء.

وفي ديسمبر 2009، تم تعيينه مستشارا خاصا لوالده أمير الرياض في ذلك الوقت مع استمراره مستشارا في هيئة الخبراء.

كما تم تعيينه أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة الملك عبدالعزيز، كما عمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

ومع بداية 2013، تم تعيينه مستشارا خاصا ومشرفا على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك بعد تولي والده الملك سلمان ولاية العهد.

في مارس 2013، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير.

في يوليو 2013، تم تعيينه مشرفا عاما على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالإضافة الى عمله.

وصدر أمر ملكي في أبريل 2014 بتعيين الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله.

وحينما تولى الملك سلمان الحكم في السعودية مطلع 2015 صدر أمر ملكي بتوليه وزير الدفاع، كما صدر أمر آخر بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا للملك سلمان، كما صدر أمر بترؤسه المجلس الاقتصادي والتنمية وتشكيل المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وفي شهر أبريل، صدر أمر الملك سلمان باختيار الأمير محمد وليا لولي ولي العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

قائد التحالفات ومهندس الرؤية

عمل الأمير محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع وولي ولي العهد على عمل تحالفات قوية للسعودية لتمكينها من تحقيق الاستقرار بالمنطقة حولها، وكان أول تحالف قام به الأمير محمد بن سلمان في عاصفة الحزم لإرجاع الشرعية في اليمن.

كما كان الأمير محمد بن سلمان قائدا للتحالف الإسلامي الذي عمل عليه فترة طويلة لخلق قوة إسلامية تردع أي عدوان.

كما قام الأمير محمد بن سلمان بجولات مكوكية كبيرة على مستوى العالم، متنقلا بين الصين واليابان وروسيا وأميركا ودول متعددة للبحث عن تحالفات وحلول سياسية لكثير من قضايا المنطقة.

فيما عمل الأمير محمد بن سلمان على إصلاحات داخلية في السعودية عبر برنامج الرؤية 2030، حيث أطلق برنامجا شاملا شاركت فيه جميع وزارات الدولة للعمل على إيجاد حلول اقتصادية في السعودية وعدم الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي.