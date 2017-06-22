أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة أمس أن السلطات الإسرائيلية واصلت تقليص إمدادات الكهرباء لليوم الثالث على التوالي، ليصل مجموع ما تخفيضه حتى الآن إلى 24 ميجاواط.

وقالت السلطة، التي تديرها حركة «حماس»، في بيان:«خفضت إسرائيل أمس (الأربعاء) 8 ميجاواط إضافية على الخطوط الإسرائيلية ليصبح مجموع ما تم تخفيضه منذ ثلاثة أيام حتى الآن 24 ميجاواط».

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات ستتسبب في عدم انتظام برامج توزيع الكهرباء، «بسبب خروج بعض الخطوط مع تزايد الأحمال».

وحملت سلطة الطاقة «إسرائيل والأطراف المتسببة في هذه الإجراءات، المسؤولية كاملة عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص».

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30%.

من جانبها سمحت السلطات المصرية أمس بإدخال مليون ليتر من مازوت سولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسم معبر رفح الحدودي.

وقال وائل أبو عمر إن «السلطات المصرية سمحت بإدخال 8 شاحنات» على أن «يستمر دخول 14 شاحنة أخرى ليصل حجم الوقود الذي سيدخل إلى مليون ليتر من الوقود الخاص بمحطة الكهرباء» المتوقفة عن العمل منذ شهرين.