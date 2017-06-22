بروكسل - وكالات: قالت وسائل إعلام بلجيكية امس ان السلطات المحلية أعادت فتح محطة القطارات المركزية في بروكسل التي كانت مسرحا لهجوم فاشل الليلة قبل الماضية.



وأوضحت التقارير الأولية أن المهاجم يبلغ من العمر 37 عاما وهو من منطقة (مولينبيك) التي كانت موطنا لمنفذي هجمات باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016، مشيرة الى ان قوات الشرطة أجرت عملية بحث في المنطقة.

ورجحت التقارير أن المهاجم خطط للعملية بمفرده إلا أن السلطات الأمنية لاتزال تحقق في هذا الأمر. يذكر ان انفجارا صغيرا وقع في احدى القاعات الرئيسية لمحطة القطارات المركزية في بروكسل مساء امس الاول إلا أن الشرطة تمكنت من إطلاق النار على المهاجم الذي توفي على الفور دون وقوع ضحايا.

وأبقت السلطات الأمنية البلجيكية مستوى التأهب للهجمات «الإرهابية» عند المستوى الثالث من أربعة مستويات وأعلن قاض اتحادي في بلجيكا أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية المغربية ولم يكن مطلوبا على ذمة أي جرائم إرهابية.

وأضاف القاضي- حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية- أن منفذ الهجوم ركض باتجاه أحد الجنود بعد وقوع التفجير صائحا «الله أكبر» وأنه عثر بداخل حقيبته على قنابل غاز ومسامير.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل بأن السلطات البلجيكية ليس لديها أي مؤشرات على هجمات وشيكة، وذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال ميشيل إنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية للفعاليات الكبرى، مثل الحفلات الموسيقية، ولكنه شدد على أنه لن يتم ترويع بلجيكا.