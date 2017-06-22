واشنطن ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجهود الصينية لإقناع كوريا الشمالية بكبح برنامجها النووي فشلت، مشددا لهجته ردا على وفاة طالب أميركي كانت بيونغ يانغ تحتجزه.

وكتب ترامب على تويتر يقول «رغم تقديري الكبير لجهود الرئيس شي والصين للمساعدة مع كوريا الشمالية فإنها لم تنجح. على الأقل أعرف أن الصين حاولت».

ولم يتضح هل تمثل تصريحات ترامب تغييرا كبيرا في نظرته لسعي الولايات المتحدة لوقف البرنامج النووي في كوريا الشمالية وتجاربها الصاروخية أو تغييرا في السياسة الأميركية تجاه الصين.

وقال كريستوفر هيل وهو سفير أميركي سابق في كوريا الجنوبية لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) «أرى أن الرئيس يلمح إلى بعض خيبة الأمل.

يقول لآخرين إنه يدرك أن ذلك لا يجدي نفعا وإنه يحاول الدفاع عن نفسه أو تبرير نفسه بقول إنهم على الأقل حاولوا بالمقارنة بآخرين لم يحاولوا حتى».

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن أقمارا صناعية أميركية للتجسس رصدت تحركات مؤخرا في موقع كوري شمالي للتجارب النووية قرب مدخل نفق لكن لم يتضح إن كانت استعدادا لتجربة نووية جديدة وربما تكون بالتزامن مع محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية طالبا عدم ذكر اسمه «لاتزال كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية سادسة في أي وقت عندما يصدر أمر من القيادة لكن لا توجد إشارات غير عادية يمكن نشرها».

وردا على تصريحات ترامب قالت الصين إنها تبذل جهودا مستمرة حيال الملف النووي بكوريا الشمالية.

وجاء الرد الصيني في تصريحات لقنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية ضمن إفادة صحفية مقتضبة.

الى ذلك، حققت الجمهورية كارين هاندل امس فوزا في انتخابات فرعية حظيت باهتمام بالغ لتنقذ مقعدا في ولاية جورجيا الاميركية المحافظة تاريخيا وحيث كان يأمل الديموقراطيون تسديد ضربة لرئاسة دونالد ترامب.

هزمت هاندل، كبيرة الموظفين سابقا في ولاية جورجيا، منافسها الديموقراطي الجديد في معترك السياسة جون اوسوف بنحو خمس نقاط مئوية، بحسب العديد من شبكات الاعلام الاميركية، لتحرم الديموقراطيين من أول انتصار انتخابي لهم هذا العام.

ويأتي فوزها عكس ما توقعته الاستطلاعات قبيل الانتخابات عن حلولها خلف منافسها بفارق ضئيل، ويؤشر إلى أن خيبة الجمهوريين إزاء ترامب ليست بالحجم الذي كان الديموقراطيون يعولون عليه.

وتبعث النتيجة دون شك على الارتياح لدى الجمهوريين الذين تزايد لديهم القلق حول ما اذا كان حزبهم الذي تعرض لفضائح واجهها الرئيس الجمهوري ترامب، يمكن ان يحتفظ بالمقعد في الدائرة السادسة من الولاية، في انتخابات تعد الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر «أهنئ كارين هاندل على الفوز الكبير في الدائرة السادسة لجورجيا. عمل رائع، جميعنا فخورون بك».وكان ترامب دعا الجمهوريين الى التوجه الى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة لدعم هاندل.