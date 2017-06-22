تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته، على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً لفخامته ولشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.