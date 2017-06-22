توافد المواطنون السعوديون على قصر الصفا في مكة المكرمة، مساء الأربعاء، لمبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.



وأظهرت صور مباشرة، بثها التليفزيون السعودي الرسمي، وتابعها مراسل "الأناضول"، الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى البيعة من السعوديين، فيما اصطفت حشود كبيرة بالقصر لتقديم البيعة له.



وكان من ابرز من قدم البيعة ، مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.



وأصدر العاهل السعودي؛ فجر اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين نجله، الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد، بدلاً من الأمير محمد بن نايف، الذي أعفاه من منصبه.



ودعا العاهل السعودي إلى مبايعة نجله ولياً للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة، بعد صلاة التراويح الأربعاء.كما وجه العاهل السعودي بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن الأمير محمد بن سلمان "حرصاً على راحة المواطنين وحتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة".



ويعد بن سلمان (32 عاما) بهذا التعيين هو الأصغر سنا من أحفاد الملك عبدالعزيز، الذي يتولى هذا المنصب، حيث لم يسبقه له من الأحفاد سوى الأمير محمد بن نايف ، الذي كان أول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة ، الذي تولى منصب ولي العهد وهو الـ56 من عمره.



وتأتي البيعة لولي العهد بموجب المادة السابعة من نظام الحكم في المملكة الذي تنص على أن "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".



وتستلهم البيعة من النهج النبوي، حيث بايع من أراد أن يدخل في الإسلام النبي محمد (خاتم المرسلين) على الإسلام، وبايع المسلمين الخلفاء الأربعة الراشدين (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) على الخلافة.ولم تعلن السلطات السعودية عن فترة تلقى البيعة من المواطنين، لكن درجت العادة أن تستمر عدة أيام.



جاء تعيين بن سلمان وليا للعهد ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزيرًا للداخلية خلفًا لبن نايف الذي كان يشغل نفس المنصب أيضًا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج.



ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد.وتأتي هذه القرارات الملكية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة كبيرة على خلفية قيام السعودية ومعها الإمارات والبحرين بجانب مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر .