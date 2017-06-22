

هنأت الولايات المتحدة الأميركية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد في السعودية، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء, مع استمراره وزيراً للدفاع.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها اليوم " إن الولايات المتحدة تهنئ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد ".



وأوضحت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع سمو ولي العهد من خلال دوره الجديد لهزيمة الإرهاب وتحسين أمننا المتبادل واستقرارنا ورخائنا، مؤكدةً أن البلدين سيبنيان معاً الأساس الاستراتيجي القوي لمكافحة الإرهاب والتعاون الأمني.