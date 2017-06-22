قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، إن الطقس المتوقع في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار نتيجة تأثر البلاد بمنحفض الهند الموسمي كما في هذه الفترة من كل عام.

وأضاف القراوي أن الطقس اليوم الخميس سيكون شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 25 و 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار والعظمى المتوقعة ما بين 45 و 48 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 3 و 7 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا سيكون أيضا حارا نسبيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة وتتراوح ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 33 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 3 الى 6 أقدام.