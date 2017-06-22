كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الاحمدي بجولة تفتيشية ضمن حملة صحتك امانة على منطقة المهبولة والتي قد اسفرت عن غلق مخزنا مخالفا لقوانين وانظمة البلدية وتحرير 3 مخالفات .

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م. فهد الشتيلي أنه بعد رصد المخزن من قبل قسم إزالة المخالفات بالأحمدي تم إغلاقه غلقا اداريا ، حيث تم تحرير عدد ثلاث مخالفات تنوعت ما بين فتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وحفظ أغذية في ظروف غير صحية ونقل مواد غذائية في وسيلة نقل غير مرخصة وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار صحتك أمانة والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلديات بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات واسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم .



كما دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (184448)او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun