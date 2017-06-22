صعدت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس حيث زاد الطلب على المعدن النفيس بدعم من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط تراجع أسعار النفط كما وجد المعدن دعما في انخفاض الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1252.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان الذهب صعد 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ السادس من يونيو حزيران.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.6 بالمئة إلى 1253.30 دولار للأوقية.

وتراجع النفط اليوم الخميس بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق من الجلسة مع استعداد التجار على ما يبدو لاختبار مستويات منخفضة جديدة لأسعار الخام في ظل استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية من أعلى مستوى خلال شهر عند 97.871 يوم الثلاثاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.61 دولار للأوقية.

ولامس البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع أثناء الجلسة وصعد 0.6 بالمئة إلى 929.20 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 880.99 دولار للأوقية.