أعلنت أستراليا اليوم الخميس انها ستستأنف ضرباتها الجوية في سوريا بعد تعليقها مؤقتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد تحذير روسي لقوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من تحليق طائراته في منطقة غرب نهر الفرات.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان انه "عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية بأنها ستوقف جهود عدم التصادم مع طائرات التحالف التي تقوم بعمليات في سوريا فان استراليا قررت وقفا مؤقتا لعمليات الغارات الجوية".

وأضاف البيان ان ذلك كان إجراء احترازيا للسماح للتحالف بتقييم الخطر الذي تواجهه العمليات وقد تم رفعه الآن.

على جانب آخر أكد البيان ان عمليات القوات الأسترالية في العراق "مستمرة في إطار التحالف الدولي".

من جهته أفاد قائد قوات الدفاع الأسترالية مارك بينسكن في تصريح إذاعي بأن غارات قوات الدفاع الاسترالية في العراق في الأسابيع الأخيرة كانت تأتي دعما لاستعادة القوات العراقية لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم (داعش).

يذكر أن روسيا كانت قدمت تحذيرا لأعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من انها ستعتبر أي طائرة تابعة له تتواجد غرب نهر الفرات "هدفا" لها وذلك في اعقاب اسقاط الولايات المتحدة طائرة سورية طراز (سوخوي 22) الأحد الماضي.