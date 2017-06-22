ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخصين يتاجران بالمواد المخدرة وبحوزتهما 4 كيلو شبو ومواد أخرى مخدرة بقيمة 100 ألف دينار.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات عن وجود شخص غير كويتي وآخر آسيوي يديران شبكة لبيع المواد المخدرة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص في أعمال البحث والتحري من إدارة مكافحة المخدرات لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وإجراء التدابير الأمنية واتخاذ الإجراء القانوني تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ما يقارب من (4) كيلو شبو و(150) غرام هيرويين تعادل قيمتها ما يقارب 100 الف دينار، وبمواجهة المتهمين اعترفا بملكيتهما للكميات المضبوطة وإنها بقصد التجارة حيث تم إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.