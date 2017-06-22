أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان عن فتح باب التخصيص على قسائم منطقة جنوب عبدالله المبارك يوم الاحد الموافق 9 يوليو 2017 .

وصرح الوقيان بأن توزيعات قسائم جنوب عبدالله المبارك ستلي توزيعات قسائم خيطان الجنوبي قطعة ( 3 & 4 ) وسيتم الإعلان عن جدول التوزيعات بعد الإنتهاء من إعتماد المخطط التنظيمي للمنطقة .

ودعى الوقيان أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30 يونيو 1998 وما قبل والراغبين بالحصول على قسائم رعاية سكنية بمنطقة جنوب عبدالله المبارك مراجعة إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة الوزارات في جنوب السرة أو أحد الفروع التابعة لها بمنطقة جابر العلي والجهراء وجليب الشيوخ وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 9/7/2017 مصطحبين معهم المستندات الرسمية التالية :

1. صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء .

2. صورة من عقد الزواج في حالة وجود زوجة ثانية .

3. صورة من عقد الطلاق . ( لمن لديه مطلقة ) .

4. شهادة من وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري - بإسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية ( والأبناء إن وجدوا ) مضاف لها الرقم المدني وأن يكون الاسم مطابق للبطاقة المدنية .

5. إلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان الكويتي - إن وجد .

6. شهادة راتب حديثة تفصيلية للذي يعمل في القطاع الحكومي + شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك .

7. الذي يعمل في القطاع الخاص ، عليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله + شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الإشتراك .

8. إذا كان المتقدم متقاعداً أو يعمل في القطاع الخاص ، أو لا يعمل ، فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

9. المتقاعد والذي يعمل في القطاع الخاص ، والذي لا يعمل ، عليهم إحضار شهادات دراسية للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات من المدارس الحكومية ، أما شهادات المدارس الخاصة فضرورة تصديقها من إدارة اتعليم الخاص .

10. ( في حالة التخصيص على بيت حكومي ) اذا كان المتقدم لا يعمل ، فعليه إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة للكفيل + صورة من البطاقة المدنية للكفيل + حضور الكفيل شخصياً للتوقيع .

* إذا كان والد صاحب العلاقة متوفي أو والدته الكويتية أو الخليجية ، فيجب إحضار :

11. صورة من حصر الوراثة .

12. شهادة من التسجيل العقاري باسم المتوفي مضافاً إليها الرقم المدني .

13. اذا كان صاحب العلاقة ( وحيد الأب ) ، يجب احضار شهادة من وزارة العدل - ادارة التسجيل العقاري - بإسم الاب والأم الكويتية او الخليجية مضافا الرقم المدني .

14. لمن لديه أولوية اعاقة ، فيجب احضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤؤن ذوي الاعاقة .

ولفت انه في حالة تغيير الأسم أو إضافة لقب للزوج أو الزوجة ( الكويتية او الخليجية ) أو الأبناء ، يجب إحضار شهادة من التسجيل العقاري بالإسم القديم والجديد مضافا الرقم المدني .

كما نوه الى ضرورة إحضار الكتب بالاسم القديم والجديد في حالة التغيير في الاسم .