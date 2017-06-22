مشاري العفاسي بكى وأبكى المتهجدين في دعاء ليلة ٢٧ رمضان

مساجد الفروانية تعزز صدارتها في خدمة بيوت الله خلال شهر رمضان المبارك



أسامة ابو السعود



في ليلة مفعمة بالايمان عامرة بالتقوى ومغفرة الرحمن توافد ىالاف المصليين الى مساجد الكويت التماسا لليلة القدر حيث امتلات المساجد وجميع الساحات الملحقة بجموع المتهجدين قبل الصلاة بساعة تقريبا .

وفِي تلك الليلة المباركة أم المصلين اللذين تجاوز عددهم 40 ألف متهجد في الركعات الأربع الاولى بمسجد الدولة الكبير الشيخ احمد النفيس وتبعه في الركعات الأربع الاخيرة والوتر والدعاء القارئ الشيخ مشاري العفاسي الذي بكى وأبكى جموع المتهجدين في مشهد هز اركان المسجد الكبير طلبا للمغفرة من رب غفور رحيم وان يحفظ الله الكويت اميرا وشعبا والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء .

مشهد مهيب بمساجد الفروانية

كما أحيت إدارة مساجد محافظة الفروانية صلاة القيام في مراكزها الرمضانية الثمانية في ليلة 27 من رمضان، حيث توافد الآلاف من المصلين للمراكز الرمضانية في مصليات الرجال والنساء في منظر مهيب في هذه الليلة المباركة، حيث أم المصلين لصلاة القيام بمركز الزبن الرمضاني بضاحية عبدالله المبارك القارئ وديع اليمني وقدم رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أ.د. سيد محمد الطبطبائي خاطرة دينية عن فضل العشر الأواخر وتحري ليلة القدر، وفي مركز بتلة الخرينج الرمضاني بمنطقة العارضية أم فيه القارئ أحمد العب المصلين في صلاة القيام، وقدم الدكتور محمد العصيمي خاطرة دينية بمناسبة العشر الأواخر.

وذكر العنزي ان مركز العلاء بن عقبة الرمضاني بمنطقة الفردوس أم فيه المصلين في الركعات الأربع الأولى الدكتور منصور الخالدي وفي الركعات الاربع التوالي مع الدعاء القارئ ابراهيم السيد زيد، كما ام الشيخ حسان النحلاوي المصلين في مركز بلقيس الزهير الرمضاني بجليب الشيوخ، وفي المركز الرمضاني المقام بمسجد أحمد الرويشد بالفروانية أم المصلين القارئ محمود عبدالوهاب وثوبان أشرف وشهدت صلاة القيام خاطرة ألقاها لجمهور المصلين الشيخ عبدالناصر محمود. وأفاد بأن مصلي مركز نوال الشلاحي بمنطقة الأندلس ائتموا بالقارئ يحيى سهيل وألقى خاطرة دينية الشيخ عبدالرحمن الحبابي، وفي مركز عيسى العثمان بمنطقة خيطان أم المصلين محمد غازي خلف وشريف السعيد فيما كانت الخاطرة الدينية للشيخ محمد غازي.

جموع غفيرة بمساجد الأحمدي



في مشهد لفه الخشوع وتقاطرت من جنباته نفحات الإيمان المعطرة بدعاء آلاف المصلين استقبلت ادارة مساجد الاحمدي جموع غفيرة من المصلين في المراكز الرمضانية المنتشره في مناطق محافظة الأحمدي في صلاة القيام في ليلة 27 من شهر رمضان الجاري .

وقد وزعت قراء المراكز الرمضانية في صلاة القيام في ليلة 27 من شهر رمضان الجاري ففي مركز جابر العلي أم المصلين في الركعات الأربعه الاولي من صلاة القيام القارئ عاطف الاركاني وفي الركعات الاريعه الثانية القارئ بدر الظفيري وفي مركز دعيج الصباح بمنطقة الصباحية أم المصلين في صلاة القيام القارئ هزاع البلوشي من سلطنة عمان اما في مركز سعود الجلال بمنطقة العقيلة أم المصلين في الركعات الاربعه الاولى من صلاة القيام القارئ عبدالآخر الجمل اما في الركعات الاربعه الثانية أم المصلين جهاد الحميدي .

واضاف العتيبي اما في مركز ابو عبيد القاسم بن سلام - بمنطقة ام الهيمان أم المصلين في القيام القارئ فكيه صلاح الدين اما في مركز عمر بن الخطاب بمنطقة صباح الأحمد ام المصلين في الركعات الأربعه الأولى من صلاة القيام القارئ أحمد صالح وفي الركعات الاربعه الثانية أم المصلين القارئ أحمد حماد .