عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي تبدأ فيه اجازة عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل، كان اليوم الخميس اخر ايام الدوام الرسمي، حيث استقبلته وزارة الصحة بحضور "الموظفين" وغياب "المراجعين".

موظفي وزارة الصحة الذين فضلوا الالتزام بالعمل في اخر يوم دوام رسمي تزامنا مع اجازة عيد الفطر المبارك، أشاروا ل"الانباء" انه منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الان لم يتعاملوا الا مع قلة من "المراجعين"، قائلين : "الدوام خفيف".

وطالبوا نواب مجلس الأمة ومجلس الوزراء و ديوان الخدمة المدنية إقرار العشر الاواخر من شهر رمضان ابتداء من العام المقبل "عطلة" رسمية أسوة بالمملكة العربية السعودية، وذلك التفرغ للعبادة في هذه الأيام الفضيلة.

وعن وضعهم الوظيفي، بينوا ان "إداريي" وزارة الصحة يعتبرون من الفئات التي تحتاج نظرة جادة من المسئولين لانصافهم، من خلال اعادة النظر في "المزايا المالية" لهم، ومنحهم بدلات مثل بدل "الخطر والضوضاء والتلوث والعدوى"، علاوة على إقرار مكافآت للموظفين المتميزين، وذلك لتحفيزهم على العمل.

وفِي ختام تصريحهم قدم الموظفون التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بقدوم عيد الفطر المبارك، داعين من الله عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.