اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس ان سعر سلة خاماتها ال12 تراجع امس الاربعاء بواقع 76 سنتا ليستقر عند43.14 دولار للبرميل مقابل 34.19 دولار امس الأول الثلاثاء.

وذكرت نشرة وكالة انباء (أوبك) ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر مايو الماضي بلغ 49.20 دولار للبرميل اما شهر ابريل الماضي فبلغ 51.37 دولار للبرميل الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الاسبوع الماضي 22ر46 دولار للبرميل.

وأوضحت النشرة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان40.76 دولار للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.

وكان الاجتماع المشترك بين وزراء نفط (أوبك) ونظرائهم من خارج المنظمة نهاية الشهر الماضي قد توصل الى اتفاق بشأن مواصلة العمل بخفض الانتاج لمدة تسعة أشهر اضافية تنتهي في مارس 2018 وذلك بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا.

وشارك في قرار خفض الانتاج نحو 10 دول غير اعضاء في (أوبك) بينها روسيا اكبر منتج للنفط في العالم وذلك بهدف تقليص الفائض من الانتاج ورفع اسعار النفط الى مستويات مقبولة لجميع الاطراف.