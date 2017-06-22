أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشريها السعري و(كويت 15) بواقع 08ر7 و29ر1 نقطة على التوالي بينما انخفض المؤشر الوزني0.53 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7.2 مليون دينار كويتي (نحو 23.5 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 35.8 مليون سهم تمت عبر 1930 صفقة.

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(مدار) و(أجيليتي) و(هيتس تلكوم) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مدار) و(وطنية م ب) و(عمار) و(بحرية) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية