فتحت ماليزيا اليوم الخميس أول محكمة مختصة بالنظر في قضايا الجرائم الجنسية التي ترتكب بحق الأطفال،حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" عن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قوله عند الافتتاح إن المحكمة الجنائية الخاصة هي الأولى من نوعها في جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة ،الواقعة في "قصر العدالة" بمدينة بوتراجايا حيث مقر الحكومة الاتحادية، قضيتها الأولى في الرابع من تموز/يوليو المقبل ، حسبما أفاد موقع "أسترو أواني" المحلي .

وسوف تركز المحكمة على القضايا المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والتحرش الجنسي بالأطفال.

وأفادت "نيو ستريتس تايمز" بأن 140 قضية فقط من إجمالي 12987 قضية تحرش بالأطفال تم تسجيلها في الفترة من 2012 إلى 2016 قد أسفرت عن إدانات.