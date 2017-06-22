أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور محمد الطبطبائي اليوم الخميس أهمية العمل لإظهار الدين الإسلامي بصورته الحقيقية السمحة البعيدة عن الارهاب والتطرف.

جاء ذلك عقب لقائه مفتي السنجق في صربيا والجبل والأسود الشيخ عبدالرحمن كويوفتش يرافقة عميد كلية الدراسات الاسلامية في صربيا الدكتور أنور غيتسيتش اذ تناول اللقاء عددا من الامور ذات الاهتمام المشترك.

وقال الطبطبائي ان اللقاء تناول التعاون الشرعي بين البلدين والاستفادة من الخبرات الشرعية والبحثية التي تتميز بها الكويت اضافة الى التبادل العلمي مستفيدين من وسائل التواصل الحديثة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف انه حث الوفد على ضرورة العمل لاظهار الاسلام بصورته الجلية بعيدا عن العنف والتطرف وان يكونوا قدوة حسنة في مجتمعاتهم عبر التواصل معهم من خلال الوسائل الحديثة.

من جانبه ثمن المفتي كويوفتش خلال اللقاء الدور الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية مؤكدا الحرص على الاطلاع على الأعمال والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية معربا عن امنياته بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشاد المفتي الصربي بدور الكويت الرائد على مستوى العالم الاسلامي داعيا في الوقت ذاته رئيس اللجنة العليا لزيارة صربيا للاطلاع على المراكز الاسلامية فيها.

وأكد ان مسلمي بلاده ينعمون بحرية دينية كاملة مع وجود الكثير من المساجد موضحا ان مسلمي صربيا يشكلون نحو 10 في المئة من الصرب وان الدولة تعترف بالدين الاسلامي دينا رسميا بخلاف بعض الدول في الغرب.

وشدد على ان الدين الإسلامي الحنيف قديم ومتأصل في نفوس المواطنين الصرب مؤكدا على حرصهم بالتمسك بواجباتهم الدينية والقيام بشعائرهم بحرية تامة.