اصدر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم الخميس قرارا بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار صدر بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح لمشاركة أبنائه العسكريين ذويهم فرحة العيد.
وأعرب الشيخ محمد الخالد وفق البيان عن امنياته ان يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات وعلى وطننا الغالي بالعزة والرفعة والازدهار تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وولى عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.