أعلنت الإدارة العامة لمراكز الخدمة عن إيقاف العمل في مراكز عطلة نهاية الأسبوع ليوم السبت المقبل 24 الجاري، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت عن "إيقاف العمل في مراكز عطلة نهاية الأسبوع ليوم السبت الموافق 1/7/2017 في حال إن صادف عيد الفطر السعيد يوم الإثنين الموافق 26/6/2017".

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن إيقاف العمل في المراكز الخاصة بالجوازات الإلكترونية (العطلة) وذلك من يوم السبت الموافق 24/6/2017 حتى يوم السبت الموافق 1/7/2017 بمناسبة عيد الفطر السعيد".

وأوضحت أن "ساعات العمل خلال الدوام من يوم الخميس من الساعة (8:00) صباحاً إلى الساعة (1:30) ظهراً، وأن المراكز التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت) مواعيدها من الساعة (9:00) صباحاً إلى الساعة (2:00) ظهراً".

وأشارت الإدارة الى أن "المراكز الخاصة بالجوازات الإلكترونية هي: مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة- مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية- مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي- مركز خدمة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء- مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير- ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي".