أفادت مجلة «دير شبيغل» الالمانية ان أجهزة الاستخبارات الخارجية الالمانية التي هزتها عدة فضائح تنصت، تجسست طوال سنوات على عدة مؤسسات وادارات اميركية بينها البيت الابيض.

وكتبت المجلة في عددها الاخير نقلا عن وثائق تمكنت من الاطلاع عليها ان جهاز المعلومات الفيدرالي المكلف بالاستخبارات الخارجية تجسس «بين عامي 1998 و2006 على عدة ارقام هواتف وفاكس داخلي في البيت الابيض».



وبحسب «دير شبيغل» فإن الجهاز كان يملك لائحة من «أربعة آلاف كلمة منتقاة» (رقم هاتف او فاكس او بريد الكتروني) تتيح له مراقبة «أهداف أميركية» بينها وزارة المالية.