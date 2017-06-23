عدن: إياد أحمد ووكالات

دمرت طائرات التحالف العربي في اليمن تعزيزات وآليات عسكرية كبيرة ومخابئ لميليشيات الحوثي وصالح غرب محافظة صعدة، بالتزامن مع تواصل المواجهات وتبادل القصف المدفعي بين قوات التحالف والمتمردين في عدة محاور على الحدود بين اليمن والسعودية.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء»: إن طائرات التحالف استهدفت أوكارا للميليشيات قبالة حدود محافظة الطوال السعودية بجازان بعد إطلاق الميليشيات عدة مقذوفات من تلك الأوكار باتجاه مناطق سعودية.

وفي غضون ذلك، واصلت قوات الشرعية تقدمها في مدينة تعز وسيطرت على عدد من المواقع الإستراتيجية في منطقة الكدحة جنوب غرب المدينة بينها حصن الدرب التاريخي وأجزاء واسعة من قريتي الرحبة والعفيرة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات تكبدت خلالها خسائر كبيرة.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء»: إن معارك عنيفة وقعت في عدة مواقع جنوب غرب تعز وسط تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وانهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات.

وردت الميليشيات كعادتها بارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة تعز، وقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء في قصف مدفعي للميليشيات استهدف مخبزا بحي بير باشا غرب المدينة.

وفي سياق آخر، واصلت الكويت دعمها الكبير والمتواصل لليمن وخاصة في الجانب الصحي حيث استقبلت العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا أجهزة ومعدات لتجهيز مصنعي أوكسجين بقدرة إنتاجية كبرى حيث سيغطيان ما لا يقل عن عشر محافظات يمنية بطاقة إنتاجية لكل مصنع 200 ـ 300 أسطوانة أوكسجين في اليوم الواحد، وكذلك استقبلت أربع وحدات تعقيم مركزية خاصة بمستشفيات عدد من المحافظات اليمنية ضمن حملة «الكويت إلى جانبكم» عبر صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب اليمن.