آل الشيخ: هذه البلاد العظيمة ينبغي المحافظة على كيانها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، المبايعة وليا للعهد من الأمراء ومفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الشورى والعلماء والمشايخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين السعوديين.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان مبايعة ولي العهد تمت بقصر الصفا بمكة المكرمة.



وكان في مقدمة المبايعين الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.



وقد ألقى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ كلمة قال فيها:«صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوصيك يا ابني بتقوى الله في سريتك وعلانيتك فإن في تقواه سبب في نجاة الأولين والآخرين».



وأضاف: «تقوى الله تعتمد على طاعة الله واجتناب معاصي الله، والعدل والإنصاف، وكشف أمور الرعية، فلا شك أنها مسؤولية جسيمة وثقيلة جدا، وقد اختاركم خادم الحرمين لتكونوا عونا له في هذه المهمة العظيمة والجسيمة، فلنتق الله في أنفسنا، فكل إنسان مسؤول عن رعيته، فهذه البلاد العظيمة ينبغي المحافظة على كيانها».



وتوجه الى السعوديين مخاطبا: «أيها المواطنون، يجب علينا أن نكون يدا واحدة في هذه البلاد المباركة لنحميها من كيد الكائدين فإنها مستهدفة كل استهداف لما فيها من الخير العظيم والكبير، لنكون يدا واحدة إن شاء الله وصفا واحدا «وختم قائلا»: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».



وتعنى «هيئة البيعة» باختيار ولي العهد بأكثرية أعضائها.



وأنشأها الملك الراحل عبدالله بعد إجراء إصلاح عام 2006.



وتضم الهيئة 35 أميرا من أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود لاسيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد.



وفي السياق، أدى الأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء امس الاول.



وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» ان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أدى القسم وزيرا للداخلية.



كما أدى القسم الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية إيطاليا، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.



كما أدى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف القسم في منصبه الجديد.



وحضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من الوزراء.

«المالية السعودية»: إعادة بدلات الموظفين بأثر رجعي تستوعبه بنود الميزانية

الرياض - وكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر سبتمبر 2016.



وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» ان القرار يأتي تتويجا للأمر الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية الذي صدر في شهر رجب الماضي.



من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، بأثر رجعي لموظفي الدولة، يمكن استيعابها في بنود الميزانية.

وتوقع الجدعان في بيان للوزارة أوردته «واس»، أن تسهم الإعادة في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة، «كما ستكون بمنزلة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب».



وأكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيدا لحرصه المستمر على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، كما أكد معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.