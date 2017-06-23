أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس امس الخميس عن تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا خاصا للامم المتحدة الى ليبيا.

وذكر المكتب الاعلامي للامين العام للامم المتحدة في بيان له ان سلامة سيرأس ايضا بعثة الامم المتحدة لدعم ليبيا (يونيسميل).



واوضح البيان ان سلامة سيخلف الدبلوماسي الالماني مارتن كوبلر مضيفا "ان الامين العام للامم المتحدة يعرب عن شكره الجزيل للسيد كوبلر لتفانيه بعمله وعلى قيادته الفذة لبعثة الامم المتحدة لدعم ليبيا".



ويعتبر غسان سلامة سياسي لبناني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون كما تولى وزارة الثقافة في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق الراحل رفيق الحريري من عام 2000 إلى 2003.



كما عمل سلامة كمستشار سياسي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003.