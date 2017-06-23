أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرار حملتها الإعلامية صحتك أمانة والتي تهدف إلى صحة و سلامة المادة الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل تداولها للمستهلكين إلى جانب قياس مدى تطبيق المحلات للقوانين واللوائح التي شرعتها البلدية .

و بدورة أوضح رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع بأن الحملة قد استهدفت الجمعيات التي تم توثيق مخالفتها عن طريق حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي (kuwmun@) .

وأضاف الربيع أن الحملة قد أسفرت عن إتلاف18 طناً من المواد الغذائية المتنوعة إلى جانب تحرير 4 مخالفات اشتملت على عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، تداول المواد الغذائية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية ، حفظ الأغذيه في ظروف غير صحية ، تداول مواد غذائية تالفة ، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة خلال أيام عيد الفطر وبعده .

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي بعدم التردد بالتواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل (kuwmun@) الذي يعمل على مدار ال24 ساعة والذي خلاله سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها على الفور .