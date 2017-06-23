حنان العبد المعبود

في إطار متابعة وزير الصحة، د. جمال الحربي، للخدمات الطبية المقدمة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، فقد كشف التقرير المرفوع للوزير من إدارة الطوارئ الطبية أن الأخيرة المعنية بتقديم الرعاية العاجلة للمصلين خلال شهر رمضان المبارك تعاملت ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل مع 71 حالة وقد تم علاج 68 حالة منها بعيادات الطوارئ الطبية بينما حولت 3 حالات فقط للمستشفيات.

وأوضح التقرير أن فرق الطوارئ الطبية والملحق بها 32 سيارة إسعاف حديثة ومجهزة والتي تقوم بتغطية 22 مسجداً بجميع أنحاء البلاد قد تعاملت منذ بداية شهر رمضان مع 707 حالة أثناء صلاة التراويح وصلاة القيام عولجت 700 حالة منها بعيادات الطوارئ الطبية بينما حولت 7 حالات فقط للمستشفيات.

وقد تراوحت الحالات التي تعاملت معها فرق الطوارئ الطبية بين ضيق التنفس والربو وآلام الصدر وارتفاع ضغط الدم والارهاق.

وتواصل فرق الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية بالمساجد خلال صلاة التراويح وصلاة القيام بجميع المحافظات من خلال الفرق الطبية والتمريضية وفنيي الطوارئ الطبية والخدمات وسيارات الإسعاف والبالغ عددها 32 سيارة إسعاف.