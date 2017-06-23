أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الإحصائية الشهرية لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي لشهر مايو لسنة 2017 والتي جاءت بإزالة 1430 إعلاناً عشوائياً من شوارع وميادين المحافظة .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي، سعد الشيبة، أن إحصائية مراقبة الأغذية والأسواق جاءت بتفتيش 730 محلاً و 317 محضر مخالفة ، و4 إصدارات شهادة تصدير، كما تم إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بزنة 6500 كجم تنوعت ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكة.

وأضاف الشيبة أن إحصائية مراقبة المحلات والإعلانات جاءت بـ 670 محلاً تم الكشف عليها ، و 298 مخالفة تم تحريرها ، و1430 إعلاناً تمت إزالتها ، و 7 شكاوى تم استقبالها.

كما دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (184448)او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun